Akyazı Devlet Hastanesinde Revizyon çalışmaları yapılıyor

2009 yılından beri Akyazılıların hizmetinde olan Devlet Hastanesinde revizyon çalışmaları başlatıldı.

Hastane yönetimi tarafından alınan karar gereği başlatılan revizyon ilk olarak acil servisin tuvalet ve lavabolarından başlatıldı.

Hastane yönetiminin kontrolünde, hastaların ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanarak başlatılan revizyon çalışmaları Akyazılılar tarafından olumlu karşılandı.

Acil Serviste başlatılan revizyon, tadilat ve değişiklik çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı çalışmaların poliklinik ve laboratuvar bölümlerinde de devam edeceği bilgisini veren Akyazı Devlet Hastanesi yönetimi revizyon çalışmalarımız tamamlandığında hastanemiz çok daha kullanışlı hale gelecek ve hastalarımızın ve yakınlarının memnuniyetleri artacaktır açıklaması yaptı.