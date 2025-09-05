Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 05-09-2025 23:24

Akyazı Devlet Hastanesinde Revizyon çalışmaları yapılıyor

Hastane yönetimi tarafından alınan karar gereği başlatılan revizyon ilk olarak acil servisin tuvalet ve lavabolarından başlatıldı.

Akyazı Devlet Hastanesinde Revizyon çalışmaları yapılıyor

2009 yılından beri Akyazılıların hizmetinde olan Devlet Hastanesinde revizyon çalışmaları başlatıldı.

Hastane yönetimi tarafından alınan karar gereği başlatılan revizyon ilk olarak acil servisin tuvalet ve lavabolarından başlatıldı.

Hastane yönetiminin kontrolünde, hastaların ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanarak başlatılan revizyon çalışmaları Akyazılılar tarafından olumlu karşılandı.

Acil Serviste başlatılan revizyon, tadilat ve değişiklik çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı çalışmaların  poliklinik ve laboratuvar bölümlerinde de devam edeceği bilgisini veren Akyazı Devlet Hastanesi yönetimi revizyon çalışmalarımız tamamlandığında hastanemiz çok daha kullanışlı hale gelecek ve hastalarımızın ve yakınlarının memnuniyetleri  artacaktır açıklaması yaptı.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: