Akyazı belediye başkanı Soykan’ın  hediye internet dağıtımı sürüyor

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın Üniversite sınavlarına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilere yönelik hediye internet dağıtımı sürüyor.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın Üniversite sınavlarına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilere yönelik hediye internet dağıtımı sürüyor.

Yılın ilk ayı içinde 12. Sınıf öğrencilerine 2 GB hediye internet dağıtımını bizzat yapan başkan Soykan, o dağıtımda verdiği sözü tutarak ilave olarak 4 GB hediye internetin dağıtımını yine bizzat kendisi yapıyor.

İlçe merkezi başta olmak üzere İlçe genelinde eğitimlerini sürdürmekte olan 12. Sınıf öğrencilerine sınıflarına girerek 4 GB hediye internetlerinin dağıtımını yapan başkan Soykan, dağıtım sırasında yaptığı konuşmalarda şu görüşlere yer verdi “ Yarınlarımı emanet edeceğimiz kıymetlilerimizi her konuda olduğu gibi internet konusunda da destekliyoruz. Yılın başında dağıttığımız 2 GB hediye internet paketimize ilave olarak 4 GB hediye internet paketini daha bugün dağıtmaya Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi, Eyyüp Genç Fen Lisesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konuralp Anadolu Lisesi ve Özel Eğitim Meslek Okulundan başladık. Hayırlı olsun diyor bütün öğrencilerimize yapılacak olan sınavlarda üstün başarılar temenni ediyorum” dedi.