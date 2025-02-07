AKYAZI AYAK TENİSİ TURNUVASI NEFESLERİ KESTİ

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı ile Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği 2025 yılı Ayak Tenisi Turnuvası final maçı ve ödül takdimi ile son buldu.

Akyazı Kaymakamlığı ile Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği 2025 yılı Ayak Tenisi Turnuvası final maçı ve ödül takdimi ile son buldu.

Turnuvaya İlçemizden 13 takım katılım sağlamış olup misafir takım olarak Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı katıldı. 4 grup şeklinde oynanan müsabakalarda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıktılar. Yarı final müsabakalarının ardından nefesleri kesen final maçı ile Akyazı Ayak Tenisi Turnuvası son buldu. Müsabakalar esnasında yapılan coşkulu tezahüratlar sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Akyazı Cevat Ayhan Spor Salonunda oynanan müsabakaların sonunda ödül takdiminde Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem ALTUN; Müsabakalara katılan tüm sporcularımız ve personelimiz ile birlikte bu turnuvayı da çok güzel bir şekilde kazasız belasız bitirdik. Dereceye giren takımlarımıza kupa ve madalya takdimini yaparak ve tüm vatandaşlarımıza yönelik sportif faaliyetler düzenleyerek onların çalışma hayatında yaşadıkları yorgunlukları ve streslerini azaltmak bu tarz etkinliklerle morallerini arttırmak, sağlıklı yaşam ve hareketsizlikten kurtulmalarını sağlamak amacıyla müsabaka yaptıkça sporun insana vermiş olduğu o beden sağlığını ve rahatlığını hissettirmektir dedi.

“Organizasyonun yapılmasında bizlere destek veren; Akyazı Kaymakamı Sayın Mustafa İkbal EŞKİ, Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal SOYKAN, Akyazı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Recep KODALAK, Tesis Yöneticilerimiz Ertuğrul SAYILI ve Fatih ÖZDAĞ, koordinatörümüz Yunus İzzet YAĞCI, Çalışma Arkadaşlarıma ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

AKYAZI AYAK TENİSİ TURNUVASINA KATILAN TAKIMLAR

AKYAZI GSİM

AKYAZI ÇİĞ KÖFTE

ALAAĞAÇSPOR

ALFA SPOR

AYAKSIZLAR

AYAK TENİSİNİN ANAHTARLARI

DOĞAN SPOR

GAME ZONE

KUZULUK FC

ORMAN İŞLETME

TANK SPOR

YASİN GENÇ SPOR

YENİCAMİ FK

YILDIZLAR TOPLULUĞU

AKYAZI AYAK TENİSİ TURNUVASI SIRALAMASI

1. GAMEZONE

2. YASİN GENÇ SPOR

3. AKYAZI GSİM

3. YENİCAMİ FK