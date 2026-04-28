AKYAZI’DA TURİZM HAFTASI KUTLANDI

Ahi Evran Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi salonunda adı geçen okul tarafından hazırlanan program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Ülkemizde her yıl15-22 Nisan tarihlerinde kutlanmakta olan Turizm Haftası Akyazı’da da törenle kutlandı.

Okul Müdürü İlyas Asan’ın ev sahipliğinde geçen Programda İlk olarak Selamlama videosu izletildi. Daha sonra günün anlamını belirten konuşma Okulun öğretmenlerinden İbrahim Yoldaş tarafından yapıldı.

Konuşmanın ardından Öğrencilerden Songül Kar Adım Adım Anadolu adlı şiirini okudu.

Somut olmayan kültürel mirasımız adlı video gösteriminde Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan illerimizin tarihi ve turistik yârleri bir video gösterimi ile tanıtıldı.

Program Okulun öğrencilerinde Hatice Orakçı’nın “Dedemin Defteri “adlı hikayesini anlatımı ile sona erdi.

Akyazı’daki Turizm Haftası Programına Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ile Şube Müdürleri Serkan Yaşar, Müslüm Öz ve Sinan Alemdar, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır, Bazı okul Müdürleri ve öğretmenler ve okulun öğrencileri katıldı.