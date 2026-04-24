KUZULUK OKULLARINDAN KAN BAĞIŞI

Kuzuluk mahallemiz, okullarımızın “Maarifin Kalbinde Çocuk” temasıyla düzenlediği anlamlı kan bağışı programında; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve kıymetli bağışçılarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı..

Minik yüreklerin farkındalığıyla büyüyen bu güzel organizasyon, aslında bizlere bir kez daha gösterdi ki; iyilik bulaşıcıdır, dayanışma ise en büyük güçtür. Öğrencilerimizin duyarlılığı, öğretmenlerimizin özverisi ve velilerimizin desteğiyle ortaya çıkan bu tablo hepimiz için gurur verici oldu.

Bağışçılarımızın gönülden destekleri ve okullarımızın katkılarıyla toplam 111 ünite kan bağışı toplanarak Kuzuluk mahallemizde örnek bir başarıya imza atıldı. Bu anlamlı rekorda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz.

Özellikle bu güzel organizasyonda emeği olan, çocuklarımızın kalbine dokunan ve her zaman destekleriyle yanımızda olan kıymetli öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlerin gayretiyle büyüyen bu bilinç, geleceğe umut olmaya devam edecek.

Katılımları ve destekleriyle Kızılay’ımızın yanında olan Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a da şükranlarımızı sunuyoruz.

Unutmayalım; bir ünite kan, bir hayat demektir. İyiliğe vesile olan herkesten Allah razı olsun.