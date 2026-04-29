Milli Eğitimden Kaymakama ziyaret

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan beraberinde yardımcıları olduğu halde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık Makamında gerçekleşen görüşmede konuşulan konunun Milli Eğitim ve Öğrenciler olduğu, özellikle de Okullarda öğretmen ve öğrencilerin korunmaları ile ilgili alınan tedbirlerin bu görüşmede ön plana çıktığı öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü

n, Can Can, Kaymakam Eşki’nin eğitime büyük önem verdiğini ve hiçbir destekten kaçınmadığını açıkladı ve Kaymakam Eşki’ye teşekkür etti.

Kaymakam Eşki’ye yapılan ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcıları Serkan Yaşar ve Müslüm Öz’de Müdürleri Can’a eşlik ettiler.