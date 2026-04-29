İlçe Milli Eğitim Müdürü Can Başkan Soykanı ziyaret etti

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, beraberinde yardımcıları Serkan Yaşar ve Müslüm Öz olduğu halde belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Can, yapılan ziyaretin bir teşekkür ziyareti olduğunu söyledi ve göreve geldiğim günden itibaren başkanımızın Milli Eğitimimize verdiği destek ve katkıları için belediye başkanımızı yardımcılarımla birlikte ziyaret edip teşekkürümüzü ifade ettik açıklaması yaptı.

Belediyle başkanı Soykan’da Milli Eğitim camiasının üst düzeyde yaptığı bu ziyaretleri için ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Bu ziyarette konuştuğumuz tek konu vardı o da Milli Eğitimimize nasıl destek veririz oldu dedi.