AKP Akyazı İlçe Başkanı Ekrem 23 Nisan için mesaj yayınladı

​​​​​​​Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem, bugün kutlanmakta olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İlçe Başkanı Mesut Ekrem yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi.

Gazi Meclisimizin açılışıyla Millet iradesinin tecelli ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş eşsiz bir bayramdır.

Ancak, bu yıl 23 Nisan’a yüreğimizi derinden yaralayan acı hadiselerin gölgesinde giriyoruz. Şanlı Urfa ve Kahraman Maraş’ta yaşanan evlatlarımızı hedef alan olaylar hepimizi derin üzmüş, Milletçe ortak bir acıda buluşturmuştur.

Çocuklarımızın güven içinde, huzurla büyüdüğü bir Türkiye en büyük sorumluluğumuzdur. Onların gözlerindeki umutlar sönmesin diye birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Başta çocuklarımız olmak üzere Aziz Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını en kalbi duygularımızla kutluyoruz.

Gelecek çocuklarımızındır.