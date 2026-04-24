RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akyazı İlçemizin Çengeller Mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Çengeller Cami ve Valilik tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan bu tarihi camide inceleme yapan Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, başlanan sürecin sonunda camiimiz yeniden aslına uygun olarak ihya edilecektir dedi.

İnşallah bu değerli eser kısa zamanda tamamlanacak ve kültür mirasımız gelecek nesillere aktarılacaktır diyen belediye başkanı Soykan, başlatılan çalışmaları giderek yerinde inceledim. Bu çalışmalar bize büyük mutluluk yaşatıyor diyerek açıklamasını tamamladı.