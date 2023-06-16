ACA’NIN MİNİKLERİ MUHTEŞEM BİR GECE İLE OKULLARINA VEDA ETTİ

​​​​​​​Kısa adı ACA olan Akyazı Cumhuriyet Ana okulu minik öğrencileri düzenledikleri muhteşem bir gece ile

Kısa adı ACA olan Akyazı Cumhuriyet Ana okulu minik öğrencileri düzenledikleri muhteşem bir gece ile okullarına ve öğretmenlerine veda etti.

Batakköy Mahallesindeki Akyazı Kız İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Aykut Şimşek “ ACA olarak 2022-2023 öğretim yılında siz velilerin destekleri öğretmen ve öğrencilerimizin çabaları ile bir çok projeye imza attık. Yıl boyunca çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri ortamları oluşturduk. Onları hayata hazırlayacak eğitimin temellerini atmaya gayret ettik. Gezilerden akıl oyunlarına, aile etkinlikleri olmak üzere bir çok faaliyet gerçekleştirdik. Bu yıl ilk defa açtığımız değerler eğitimi kursumuzda da çocuklarımızın ahlaki ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştık”. Dedi.

Müdür Şimşek “bu gece 5 yaş sınırında olan öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşamanın gururu, okul hayatlarında işlerine yarayacak, başarılarına önemli katkı vereceğine inandığımız ilk eğitimlerini vermenin mutluluğu ile onları başka ufuklara doğru gönderirken bundan sonraki hayatlarında sağlık, başarı ve mutluluk dileyerek hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Onların yetişmesinde bizlere büyük destek olan siz değerli velilerimize de teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Gecede daha sonra öğrenciler hünerlerini büyük bir beceri ile sergilerken izleyenler de alkışları ile çocukların coşkusuna ortak oldular. İlk gösteri Başarı sınıfından geldi. Yurdun çeşitli yörelerinden kıyafetleri ile aynı yörelerin milli oyunlarını müzik eşliğinde oynamayı başardılar.

Hoşgörü sınıfı da tarihe iz bırakan önemli şahsiyetleri tanıtan projeleri ile büyük alkış almayı başardılar.

Gecenin sonunda mezun öğrencileri diplomalarını öğretmenlerinin elinden aldılar ve 10 dan geriye sayarak keplerini havaya fırlattılar.

Fazla söze gerek yok diyerek miniklerin neler yaptığını en güzel anlatan fotoğrafları ile başbaşa bırakıyoruz.