Balık ölümlerine inceleme  

Akyazı Kuzuluk’tan geçmekte olan Kalyen çayının kirliliğinin yanı sıra bu suyu beslemekte ve satmakta oldukları balıklar içinde kullanınca suyun aşırı derece kirliliği yüzenden bakmakta oldukların ölümlerine neden olması işletme sahiplerini üzerken, o suyu büyükbaş ve küçükbaş hayvanları için kullanmakta olanları da endişelendirdi.

Durumun vahametini gören Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın sosyal medya hesaplarında o kirliliği ve ölen balıkları paylaşmaları üzerine harekete geçen İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin ilgili birimleri Kuzuluk’a gelerek bahse konu olan dereden numuneler alarak tahlil için ilgili laboratuvara gönderdiler.

Kuzuluk’a gelen yetkililer, tahlil sonuçlarının 15 gün içinde çıkacağını ifade ederek, tahlil sonuçları gelene kadar o suyun içilmemesi ve kullanılmamasını istediler ve vatandaşları uyardılar.

Edinilen bilgilere göre balıkların ölümü ve su kirliliğinin, devam etmekte olan otoyol üzerinde yapımları sürmekte olan köprü ayaklarına dökülen bir maddenin suya karışabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kesin bilginin rapor geldikten sonra belli olacağı da edinilen bilgiler içinde yer aldı.