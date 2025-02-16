YETKİLİLERDEN "SEVDİKLERİNİZİ YALNIZLIĞA MAHKUM ETMEYİN" UYARISI

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası ile İlçe Jandarma ve trafik ekipleri İşbirliği ile trafikte duyarlılık ve farkındalık oluşturma amaçlı olarak toplu taşıma araçlarının arka camlarına görsel uyarı nitelikli billboard uygulamasına başlandı.

Akyazı Şoförler Odası ile İlçe Jandarma ve trafik ekipleri İşbirliği ile trafikte duyarlılık ve farkındalık oluşturma amaçlı olarak toplu taşıma araçlarının arka camlarına görsel uyarı nitelikli billboard uygulamasına başlandı.

Alınan karar gereği ilk uygulama Akyazı Şehir içi minibüslerde yapıldı. Üzerinde “Sevdiklerini yalnızlığa mahkum etmemek senin kontrolünde “, “ Hızını azalt ki ömürler uzasın”, “ Takmazsan emniyet kemerini hayatınla ödersin bedelini”, “ Elin direksiyonda gözün yolda olsun”, Alkol sevdiklerinden ayırır” gibi anlamlı sözler içeren afişler araçların arka camlarına yapıştırıldı.

Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir bu uygulamanın önümüzdeki günlerde daha da artarak devam ettireceklerini söyledi ve amacımız insanlarımıza daha güvenli bir yaşam sunmaktır dedi.