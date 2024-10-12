YEŞİLAY’CILARDAN AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİME ZİYARET

​​​​​​​Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Genç, Yönetim Kurulu üyeleri ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok olduğu halde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’a bir ziyaret

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Genç, Yönetim Kurulu üyeleri ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Tok olduğu halde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yerşilay yöneticilerinin bağımlılıkla Mücadele kapsamında Akyazı’daki eğitim kurumlarında yapılmasını planladıkları çalışmalarda ilçe milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği yapılması doğrultusunda görüş alışverişinde bulundukları ve konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı bilgilendirerek destek istedikleri öğrenildi.