Yeni Muhtarlar ziyaretlerine başladı

​​​​​​​31 Mart seçimlerinde mahallelerinden muhtar olmayı başaranlar, mazbatalarını aldıktan sonra ilçe genelinde ziyaretlerine başladılar.

31 Mart seçimlerinde mahallelerinden muhtar olmayı başaranlar, mazbatalarını aldıktan sonra ilçe genelinde ziyaretlerine başladılar.

Batakköy Muhtarı Savaş Öztürk, Karaçalılık Muhtarı Hakan Özkan ve Yahyalı Muhtarı Ali Musaoğlu da mazbatasını aldıktan sonra ziyarete çıkan Mahalle Muhtarları arasındaki yerlerini aldılar.

Karaçalılık Mahalle Muhtarı Hakan Özkan beraberinde azaları olduğu halde belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ü makamında ziyaret ederken, Batakköy Muhtarı Savaş Öztürk beraberinde aynı zamanda kendi mahalli sakinlerinden olan belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’le beraber, Yahyalı Mahalle Muhtarı Ali Musaoğlu da beraberinde iki azası olduğu halde İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret ettiler.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ve işbirliği kararının alındığı ziyaretler sonrası açıklamalar belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk ile İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’dan geldi. Her iki ziyaret edilen yapılan ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi ve yeni muhtarları tebrik ettiler.