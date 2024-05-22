ÖZ EVLADI TARAFINDAN YAKILARAK ÖLDÜRÜLEN ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı'da kendisine para vermeyen annesinin üzerine benzin döküp yakan vicdansız evlat, jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavisinin 32. Gününde hayatını kaybeden

Akyazı'da kendisine para vermeyen annesinin üzerine benzin döküp yakan vicdansız evlat, jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavisinin 32. Gününde hayatını kaybeden Mükerrem Yılmaz Akyazı’ya bağlı Erdoğdu Mahallesinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öz oğlu tarafından para vermediği gerekçesiyle üzerine benzin döküp yakmış alevler içerisinde kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Mükerrem Yılmaz ise Kocaeli'ye sevk edilerek tedavisine oradan devam edilmişti.

Anne Mükerrem Yılmaz hastanede tedavi görürken jandarma ise vicdansız evladı yakalayarak gözaltına almış daha sonra ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Akyazı Erdoğdu Mahallesi halkından İsmail Yılmaz'ın Eşi, Hasan Yılmaz'ın Annesi, Mehmet, Cemal ve Celal Yılmaz'ın Yengeleri, Adalettin ve Kazım Çavuşoğlu'nun Kız Kardeşleri olan Mükerrem Yılmaz’ın cenazesi bugün Erdoğdu Mahallesi Merkez Camii'nde Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.