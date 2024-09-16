Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 16-09-2024 12:36

ÜÇ BANT BİLARDO DÜNYA ŞAMPİYONU AKYAZI'DAN

Akyazı Kubbeli Yenicami yanında faaliyet gösteren Özbaş Bilardo sahibi Ferhat Özbaşın oğlu olan Seymen Özbaş Fransa’da yapılan şampiyonada  tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak

ÜÇ BANT BİLARDO DÜNYA ŞAMPİYONU AKYAZI'DAN

Bilardo salonlarının yaygın olduğu bilardonun sevildiği Akyazı bu dalda bir dünya şampiyonu çıkardı.

Akyazı Kubbeli Yenicami yanında faaliyet gösteren Özbaş Bilardo sahibi Ferhat Özbaşın oğlu olan Seymen Özbaş Fransa’da yapılan şampiyonada  tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak Dünya Şampiyonu oldu.

Fransa'nın Blois kentinde 13-15 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Seymen Özbaş Dünya Şampiyonu oldu.

 

Final karşılaşmasında Koreli rakibi Yeongyun JO’yu 35-28 skorla mağlup eden Özbaş, yıl içindeki Avrupa Şampiyonluğu başarısından sonra kariyerine Dünya Şampiyonu da ekleyerek Akyazı ve Sakarya’ya bir gurur daha yaşattı.

Genç sporcumuzu tebrik ediyor, bundan sonraki kariyerinde de daha nice başarılar diliyoruz.

 

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