NEVRUZ BANOĞLU İLKOKULUNDA SIFIR ATIK TEMALI SÖYLEŞİ

​​​​​​​İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Kütüphane demek” projesi kapsamında Akyazı Nevruz Banoğlu İlkokulunda “Sıfır Atık” söyleşisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Kütüphane demek” projesi kapsamında Akyazı Nevruz Banoğlu İlkokulunda “Sıfır Atık” söyleşisi düzenlendi.

İlkokulun kütüphanesinde gerçekleşen söyleşiye Çevre Mühendisi Fatih Boztepe konuşmacı olarak katıldı. Boztepe yaptığı konuşmasında sıfır atık kapsamında atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve çevre bilinci ile sürdürülebilir kaynak yönetimi konularında bilgiler verdi ve öğrencilerin çevreyle ilgili sorularını cevapladı.

Gerek Akyazı İle Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gerekse Nevruz Banoğlu İlkokulu Müdür ve yetkilileri Çevre Mühendisi Fatih Boztepe’ye konuşması ve verdiği bilgiler için teşekkür ettiler.