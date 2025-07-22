TÜTÜNCÜ AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı SOYAD Vakfı Müdürlüğünden emekli Atanur Tütüncü dün gece Sakarya Serdivan ilçesi sınırları içinde olan DEL LAGO LUXURY HOTEL BY tesislerinde yapılan muhteşem bir düğünle kızı Betül’ü

Akyazı Kaymakamlığı SOYAD Vakfı Müdürlüğünden emekli Atanur Tütüncü dün gece Sakarya Serdivan ilçesi sınırları içinde olan DEL LAGO LUXURY HOTEL BY tesislerinde yapılan muhteşem bir düğünle kızı Betül’ü evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Şennur-Atanur Tütüncü çiftinin güzel kızları Uzman Doktor Betül Tütüncü ile Adapazarı’nın tanınmış ailelerinden Serap-İmran Safi Çiftinin yakışıklı delikanlısı Uzman Doktor Aybars Safi oldukça kalabalık bir topluluk önünde gerçekleşen muhteşem bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Düğünde Nikahı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kıyarken Nikah Şahitliklerini ise Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Akyazı eski İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel yaptı.

Tütüncü ve Safi ailelerinin bu mutlu günlerinin özel misafirleri de vardı. Akyazı’nın 1999 asrın depreminde Akyazı Kaymakamı olan, şu anda Bakırköy Belediye Başkan yardımcısı olan Cemalettin Özdemir ve yine Akyazı’da Kaymakamlık yaparak daha sonra Vali olan şimdiki merkez Valilerinden Hasan Karahan bu misafirlerden bazıları idi.

Tütüncü ve Sahi çiftini tebrik eder, kuracakları yeni yuvalarında ömür boyu sağlık, Mutluluk dileklerimizi sunarız. BİZİM AKYAZI