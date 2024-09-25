Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 25-09-2024 18:12

TÜRKİYE BULUŞMALARI KAPSAMINDA AKP  MİLLETVEKİLİ ALKAYIŞ AKYAZI’YA GELDİ

​​​​​​​Ak Parti genel merkezi tarafından hayata geçirilen “TÜRKİYE BULUŞMALARI” KAPSAMINDA Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış Akyazı’ya geldi.

TÜRKİYE BULUŞMALARI KAPSAMINDA AKP  MİLLETVEKİLİ ALKAYIŞ AKYAZI’YA GELDİ

İlçe teşkilatını, Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vekil Alkayış teşkilatta toplanan partililerine hitaben konuştu.

Alkayış daha sonra çarşı içinde ayaküstü vatandaşlarla sohbet etti. İş yerlerini de gezerek sohbetlerini sürdürdü.

Alkayış’ın bundan sonraki durağı şoförler Odası oldu. Burada toplanan İlçenin Oda başkanları ile sohbetlerini sürdürdü. Onların sorunlarını dinledi ve notlarını alarak buradan Sakarya’ya döndü.

Milletvekili Mustafa Alkayış’a Akyazı’daki çalışmaları sırasında kendisine AKP İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Belediye Başkanı Bilal Soykan eşlik etti.

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