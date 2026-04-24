23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

TBMM’nin açılışı olan ve Büyük Önder Atatürk’ün Türk Çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 106. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramanmaraş ve Şanlı Urfa’da meydana gelen okul baskını olaylarında hayatlarını kaybeden öğrenciler nedeniyle gösterilerin olmadığı bayram kutlamalarında ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can iki öğretmen eşliğinde Anıta çelek bırakarak saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu.

Akyazı’daki ikinci tören Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşti. Atatürk ve İnönü Ortaokulları ile Konuralp İlkokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Ardından Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Nil Bera Kaya Hoş geldin 23 Nisan, Konuralp İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Ayşe Asya Akgün Hep Beraber ve İnönü Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Arda Yılmaz Akdeniz’e Doğru adlı şiirlerini okudular.

Programda son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile okullar arası yapılan yapılan resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törenlere Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, bazı daire amirleri ,Siyasi parti ilçe başkanları, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri vatandaşlar ve öğrenci Velileri katıldı.