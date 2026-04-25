CHP’nin standı ilgi görüyor

​​​​​​​CHP tarafından Akyazı çarşı içinde açılan stant vatandaşın büyük ilgisi çekti.

CHP tarafından Akyazı çarşı içinde açılan stant vatandaşın büyük ilgisi çekti.

İlçe başkanı Mustafa Sağır, Akyazı çarşı içinde 3 gün boyunca stant açtıklarını ve ilginin beklenin üzerinde olduğunu, standa görev alan arkadaşlar, hem CHP’nin yaptıklarını anlatıyorlar, hem üye kaydı yapıyorlar, hem de Pazar günü yapılacak olan mitinge davet ediyorlar dedi.

CHP’nin her geçen gün üye sayısını arttırdığı, ilginin çoğaldığını gördüklerini belirten CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, bizde parti olarak bu sempatiye ve sıcak ilgiye karşılık verdiklerini belirterek partili partisiz herkesi Pazar günü yapılacak olan ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in de katılacağı ve bir konuşma yapacağı mitinge davet ediyorum açıklaması yaptı.

CHP Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş’da, Genel başkanları Özgür Özel’in önderliğinde partilerine ilginin her geçen gün arttığını gördüklerini söyledi ve bu ilginin bu noktaya gelmesi hepimizi sevindiriyor açıklaması yaptı.