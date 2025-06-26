ŞİMŞİR AİLESİNDE BİR ACI KAYIP

​​​​​​​Akyazı Alaağaç Mahallesi halkından (Merhum) Hasan Şimşir'in oğlu, Baybora Şimşir'in Babası, Merhum Ahmet ve Şevki Şimşir'in ağabeyi Hüseyin Atacan’ın

Akyazı Alaağaç Mahallesi halkından (Merhum) Hasan Şimşir'in oğlu, Baybora Şimşir'in Babası, Merhum Ahmet ve Şevki Şimşir'in ağabeyi Hüseyin Atacan’ın kayınbabası Önder, Tamer, Ali, Mehmet, Aybars ve Kağan Şimşir'in Amcası. Hüseyin ve Şevki Doğan'ın Dayısı Ali Osman Şimşir vefat etti.

Cenazesi bugün Akyazı Gazi Süleyman Paşa camisinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç Aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Merhum Ali Osman Şimşir’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI