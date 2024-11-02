Sezgin Nur’un katil zanlısı yakalandı 2 KASIM 2024

​​​​​​​Bundan iki yıl önce (Temmuz 2022) Kuzuluk’ta Cuma namazına giderken yolda uğradığı saldırı sonucu tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybeden Sezgin Nur’un katil zanlısı Nizamettin

Bundan iki yıl önce (Temmuz 2022) Kuzuluk’ta Cuma namazına giderken yolda uğradığı saldırı sonucu tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybeden Sezgin Nur’un katil zanlısı NizamettinB. Jandarma timleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Olay 2 yıl önce Kuzuluk Orta Mahalle İhlas kaplıca tesisleri civarında meydana gelmişti. Sezgin Nur caddede yürürken arkadan gelen kişi veya kişilerce tabanca ile vurularak ölümüne neden olmuşlardı. Yapılan soruşturmada tutuklananlar olmuş ancak katil zanlısı olarak aranan Nizamettin B. firariydi.

Zanlı yakalanınca lokma dağıtıldı

Sezgin Nur’ú vuran kişi olarak aranmakta olan Nizamettin B. nin Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmasını öğrenen Sezgin Nur’un yakınları tarafından mahallede lokma dağıtıldı.