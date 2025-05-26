ŞEHİT YÜZBEŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ ÖĞRENSİNİN  BAŞARISI SEVİNDİRDİ

​​​​​​​Akyazı’nın ilk lisesi Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Cihat Yazıcı katıldığı “ Uçan raketler Türkiye Şampiyonası” ında birincilik elde

Akyazı’nın ilk lisesi Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Cihat Yazıcı katıldığı “ Uçan raketler Türkiye Şampiyonası” ında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

22-23” Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uçan Raketler Türkiye Şampiyonasında Yıldız Erkekler Kategorisinde birinci olan Cihat Yazıcı’nın bu başarısı Akyazı’da, Okul ve Milli Eğitim çevrelerinde sevinç yarattı.

Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Karacan yaptığı açıklamada “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Hitit' in 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Tozkoparan Spor Salonunda düzenlemiş olduğu Uçan Raketler Türkiye Şampiyonası’nda Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu lisemizi ilçemiz Beden Eğitimi Öğretmeni Doğan Güneş gözetiminde Cihad Yazıcı temsil etti. Yıldız Erkek Kategorisinde müsabakaları en iyi şekilde yaparak rakiplerini yenen Cihad Yazıcı sonuçta Türkiye şampiyonu olmayı başardı.” Dedi.

Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi. Cihat Yazıcı ve öğretmenini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. BİZİM AKYAZI