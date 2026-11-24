​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmenleri unutmadı. Kılıçoğlu Düğün Salonu'nda düzenlenen özel bir vefa yemeği ile eğitim camiasının emektarları bir araya getirildi.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmenleri unutmadı. Kılıçoğlu Düğün Salonu'nda düzenlenen özel bir vefa yemeği ile eğitim camiasının emektarları bir araya getirildi.

Etkinliğe katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, davetli öğretmenlerin masalarını tek tek ziyaret etti. Emekli öğretmenlerle yakından ilgilenen ve sohbet eden protokol üyeleri, öğretmenlere günün anısına birer gül takdim etti.

"Geleceğimize Işık Tuttunuz"

Yemekte konuşma yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaptı. İkili, ortak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Ömrünü eğitime adamış, nesiller yetiştirerek geleceğimize ışık tutmuş, kıymetli emekli öğretmenlerimizi onurlandırmak amacıyla düzenlediğimiz vefa yemeğine hoş geldiniz."

Emekli Öğretmen Sadettin Boz yemek duası yaptırdı. Kenan Certel öğretmen de Öğretmen Marşı'nı söyletti. Hatıra fotoğraf çekimiyle program sona erdi.