Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir özveri, sabır ve sevgiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin günü. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal

“Kıymetli Basın Mensupları ve Değerli Akyazılı Hemşehrilerimiz

Bugün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir özveri, sabır ve sevgiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin günü. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günde, ülkemizin dört bir yanında ve güzel ilçemiz Akyazı’da görev yapan tüm eğitim neferlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Yeni Parti Akyazı İlçe Başkanlığı olarak; eğitimcilerimizin karşılaştığı ekonomik, sosyal ve mesleki zorlukların farkındayız. Öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirildiği, atama bekleyen genç eğitimcilerimizin umutlarının yeşerdiği, okullarımızın fiziki ve teknolojik imkanlarının en üst seviyeye çıkarıldığı bir Türkiye idealini savunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı, öğretmenlerimizin yarın kaygısı taşımadan yalnızca öğrencilerine odaklanabildiği bir düzeni hep birlikte inşa etmek en temel sorumluluğumuzdur.