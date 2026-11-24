​​​​​​​Eğitim Öğretime 1910 yılında başlayan Sakarya ve Akyazı’nın en köklü ilkokullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu okulda

Eğitim Öğretime 1910 yılında başlayan Sakarya ve Akyazı’nın en köklü ilkokullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu okulda yıllarca öğretmenlik yaparak emekliye ayrılan öğretmenleri bu özel günlerinde okula davet ederek okulun bu günkü öğretmenleri ile birlikte 24 Kasım öğretmenler gününü kutladılar.

Okul salonunda yapılan kutlamada okul müdürü Erdal Erdinç yıllarını bu okulda geçirip yüzlerce öğrenci yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizi okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum. Sizlere bundan sonraki hayatınızda sağlıklı uzun bir ömür diliyorum dedi.

Daha sonra geçtiğimiz yıl 24 Kasım öğretmenler günü kutlamasına katılan emekli öğretmenlerin resmi olan pasta Muhterem Boztepe tarafından alkışlar arasında kesilerek davetliler ikram edildi.

Birlikte okunan öğretmen okulu marşı sonrası geçmiş yılların anıları tazelendi. Programın sona ermesinin ardından Emekliler ve çalışan öğretmenlere okul müdürlüğü ve okul aile birliğinin hediyesi olan birer canlı çiçek armağan edildi.