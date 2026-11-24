​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da yapılan törenlerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından topluca İstiklal Marşı söylendi.

İkinci tören Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapıldı. Buradaki tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesinin hazırlayıp başarı ile sunduğu program izlendi.

Programda emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi. Stajyerliği kalkan öğretmenler yemin ederek asil öğretmenliye geçtiler.

Günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Program resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.