SAKARYA VALİSİ RAHMİ DOĞAN’IN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kadınların toplumdaki önemini ve bu özel günün anlamını vurguladı. Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart’ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul edilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, bu günün hâlâ tüm dünyada kadınların eşitlik, refah ve huzur talebini dile getiren anlamlı bir tarih olduğunu belirtti.

Kadınların, toplumun güçlenmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Vali Doğan, kadınların aileyi şekillendiren, toplumun yapısını güçlendiren, sevgi ve şefkatin kaynağı olduğunu söyledi.

Vali Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart 1977 tarihinde “Dünya Kadınlar Günü” olarak kabul edilen ve kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri bugün, tüm dünya kadınları için çok özel bir anlam içermektedir.

Yaşadığı topluma kattıkları anlam ve hayatın her alanında oluşturdukları katma değerler ile gelişmiş ve medeni toplum olmanın en önemli göstergesi konumunda bulunan kadınlarımız, aile kurumumuzun da ana unsuru olarak; toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, sevginin ve şefkatin ilham kaynağı ve bizler için daima özverinin, sevginin temel kaynağıdır.

Kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında anahtar rol oynamaktadır. Bir anne olarak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı hem maddi hem manevi yönden büyük bir özveriyle yetiştirerek, topluma faydalı birer fert olmaları yolunda gösterdikleri gayret ve fedakârlık her türlü takdirin üstündedir.

Hayatımızın her alanında izleri olan ve ona yön veren kadınlarımız; tarih boyunca her koşulda erkeklerle omuz omuza vererek toplumun gücüne önemli katkılar vermiş; Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan Sakarya’ya kadar, özellikle Millî Mücadele döneminde ve en yakın tarih olan 15 Temmuz’da olduğu gibi sergiledikleri özverili, fedakâr ve vatansever tutumlarıyla adlarını şanlı tarihimize farklı isimlerle yazdırarak destanlaşmışlardır. Adlar farklı olsa da aynı ruhla hareket eden ve kahramanlığın en güzel örneğini gösteren Türk Kadını, dün olduğu gibi bugün de her alanda ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için büyük katkı sunmaya devam etmektedir. Üstlenmiş oldukları her türlü görevde başarılı sonuçlar elde ederek iş hayatından siyasete, sanattan spora kadar birçok alanda hem ilimizde hem ülkemizde hem de uluslararası arenada kendilerinden söz ettiren Türk kadınını, gösterdikleri çaba ve özverilerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum.

Bizler kadını ve erkeği madalyonun iki yüzü gibi telakki eden bir medeniyetin mirasçıları, kadınlara en büyük değeri veren bir inancın temsilcileri olarak, kadınların hayatımızda çok müstesna bir yere sahip olduklarına inanıyor,

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkân, ilmi bakımdan ihtimal yoktur” sözünü de daima aklımızda tutuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Şehit ve Gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, her alanda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren kadınlarımızın, ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü canı gönülden kutluyorum.

Dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlara, hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği güzel günler temenni ediyorum."