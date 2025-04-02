Sahipli köpeği iğneyle öldürdüler iddiası

​​​​​​​Olay Akyazı İnönü Mahallesinde yaşandı. 7057 sokakta ikamet etmekte olan Sema Peker, Belediye ekiplerinin avlusuna girip avlu içinde olan kangal cinsi

Olay Akyazı İnönü Mahallesinde yaşandı. 7057 sokakta ikamet etmekte olan Sema Peker, Belediye ekiplerinin avlusuna girip avlu içinde olan kangal cinsi köpeğine uyuşturucu iğne attıklarını, bir müddet sonra atılan uyuşturucu iğne nedeniyle köpeğimiz öldü iddiasında bulundu.

Şikayetçi oldu

Köpeğinin ölümü üzerine sahibi Sema Peker Emniyete giderek Belediyle ekiplerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekibi olay yerine gelip inceleme yaptı ve tutanak tutup olay mahallinden ayrıldı.

Sema Peker gözyaşları içinde köpeğinin ölümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı ve bazı iddialarda bulundu“ Belediye ekipleri bize haber vermeden bahçemize girip köpeğimizi attıkları iğneyle öldürdüler. Bizde belediyecileri bahçemizden çıkarken gördük. Ellerinde iğneyi attıkları tabanca ve eldivenleri vardı. Köpeğimin olması gereken bütün resmi evrakları vardı. Sorma bile sormadılar ve köpeğimizi uyuşturucu iğne ile ölümüne sebep oldular. Bu uygulama tam bir ifadeyle insanlık dışı bir uygulamadır. Belediye ekipleri resmen cinayet işlemişlerdir. Ben şikayetçiyim” dedi.

Belediyeden açıklama

Belediye bu olay üzerine ilk açıklamasını şöyle yaptı “ Bize yapılan şikayet üzerine bölgeye gittik. Amacımız kesinlikle öldürmek değildi. Attığımız uyuşturucu iğne karın veya damar boşluğuna gelirse bu şekilde yan etkisi oluyor. Üzgünüz. Olay anlatılan gibi olmamıştır. Biz belediye olarak, yapılan şikayetler üzerine ekibimizi gönderdik. Ekibimiz köpeği merkez Yenicami önünde gördü. Uyuşturucu iğne kullandı. İğneyi attıktan sonra köpek kaçmaya başladı ve ekibimizde köpeği takip ederek gitti. Yoksa ekiplerimiz evin bahçesine girip böyle bir uygulamama yapmamıştır. Zaten olayla ilgili tüm görüntüleri Emniyet mensuplarımıza verdik” şeklinde ifadeler kullandı.

Olayın yerel haber siteleri, sosyal medya ve ulusal basında yer alması üzerine Akyazı belediyesi daha sonra bütün basın mensuplarına sosyal medya üzerinden şu açıklamayı gönderdi“ Açıklama eklidir.

Ayrıca belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem olduğu halde Peker ailesinin evlerine gitti ve yaşanan olumsuzluktan ötürü duyduğu üzüntüsünü dile getirdi ve orada şu açıklamayı yaptı “ Geçtiğimiz gün yaşanan talihsiz olay sebebiyle Havva Peker teyzemizi, Sema ve Ömer kardeşlerimizi evlerine giderek ziyaret ettim. Üzüntülerimi dile getirdim. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Tüm canlılarımıza sahip çıktığımız İlçemizde böylesine bir olayın yaşanmış olması bizleri derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak bir tarafta İlçemiz Emniyet Müdürlüğü soruşturmasını sürdürürken, bizde iç soruşturmamızı sürdürüyoruz. Olası bir hata ve ihmalin tespit edilmesi halinde tarafımızdan gerekli işlemler yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.