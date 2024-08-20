 Paris Ortaokulu'ndan 5.sınıflara sınavlı başlangıç

​​​​​​​Akyazı'nın güzide okullarından Paris Ortaokulu 2024/2025 Eğitim-Öğretim yılına bomba gibi bir başlangıç yapıyor.

Akyazı'nın güzide okullarından Paris Ortaokulu 2024/2025 Eğitim-Öğretim yılına bomba gibi bir başlangıç yapıyor.

Okul idaresi okula kesin kayıt olan 5. Sınıf öğrencilerine isteğe bağlı ve 4. Sınıf konularını içeren yabancı dil ağırlıklı şube oluşturma sınavı yapacak. Başarılı olan öğrencilerden oluşan 2 şube yabancı dil ağırlıklı şube olarak tanımlanacak. Okul Müdürü Muammer Yücel iyi başlangıçların iyi sonuçları getirdiğini vurgulayarak başarının ilk adımlarını atmaya hazırlandıklarını belirtti. Yücel ayrıca yabancı dil ağırlıklı sınıflara başka bir kriterle öğrenci alınmayacağının altını çizdi.

Paris Ortaokulu'nda ilk kez yapılacak sınav, 4 Eylül 2024 tarihinde Saat 10.00 da yapılacak olup başvurular dilekçe ile öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.

