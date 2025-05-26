Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 26-05-2025 00:21

ONLAR ERDİ MURADINA GERİSİNİ BEKARLAR DÜŞÜNSÜN

İlçe Sağlık Müdürlüğünün sevilen hemşiresi Birgül Köse  Hasan ve Songül  Sinan çiftinin güzel kızları Serdem’i yakışıklı oğlu Ömer’le Batakköylü düğün salonunda

ONLAR ERDİ MURADINA GERİSİNİ BEKARLAR DÜŞÜNSÜN

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Birgül Köse  geçtiğimiz akşam gerçekleşen bir düğün töreni ile oğlunu evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün sevilen hemşiresi Birgül Köse  Hasan ve Songül  Sinan çiftinin güzel kızları Serdem’i yakışıklı oğlu Ömer’le Batakköylü düğün salonunda kalabalık bir davetli önünde  evlendirdi.

Alkışlar arasında salona giren gelin ve damat ilk danslarını yaptılar. Daha sonra takı merasimi yapıldı. Takı merasiminin ardından sahne gençlerindi ve hareketli müzik eşliğinde mahalli oyunlar başladı be gece geç saatlere kadar devam etti.

Bu arada Birgül hanım mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne gelen misafirleri ile yakından ilgilenerek kendilerine teşekkür etti.

BİZİM AKYAZI olarak Köse ve Sina ailelerini tebrik  eder Gençleri yeni kuracakları yuvalaraında sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmelerini dileriz.

 

 

 

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