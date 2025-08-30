Milletvekillerini buluşturan cenaze

​​​​​​​Sakarya’nın 22 ve 23. Dönem Milletvekili olarak Parlamento da görev yapan ve üç dönemde Akyazı Belediye başkanlığı görevinde bulunun Recep Yıldırım (AKP) ile yine Parlamentoda görev yapmış Sakarya’nın 25 ve 26. Dönem Milletvekillerinden Zihni Açba (MHP) Akyazı’ya bağlı

Zamanları dar ve kısa olmasına rağmen yine de bu bir araya gelişte her zaman olduğu gibi yine siyaset konuştular ve Ülkenin geleceğine ilişkin görüş ve fikirleri ile Milletvekili oldukları dönemlerde Parlamento çalışmalarına ait karşılıklı bilgi alışverişinde yaptılar.

Yıldırım ve Açba ortak yaptıkları açıklamalarında “Biz her zaman bir araya geliyoruz. Karşılıklı bilgi alış verişi yapıyoruz ve siyaset anlamında Akyazı’nın nabzını tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.