MARMARA BÖLGESİ OKULLAR ARASI ÇİM HOKEYİ MÜSABAKALARI AKYAZI’DA YAPILIYOR

Müsabakalar 16 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak törenle başlayacak. Organizasyona Marmara Grubundan Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkek kategorilerinden toplam 20 il katılıyor.

2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Marmara Bölgesi Yıldızlar Grup Hokey Müsabakaları İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Akyazı Batakköy Sentetik Zeminli Futbol Sahasında 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılıyor.

Müsabakalar 16 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak törenle başlayacak. Organizasyona Marmara Grubundan Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkek kategorilerinden toplam 20 il katılıyor.

Ankara, Bolu, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Zonguldak illerinden Yıldız erkekler kategorisinde 11 takım ve yıldız kızlar kategorisinde 13 takım olmak üzere toplam 24 takım katılacaktır.

Bu sayı Sakarya’da düzenlenen Okul Sporları Marmara Bölgesi Hokey Müsabakaları için rekor katılım olarak gerçekleşiyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Hokey İl Temsilciliği ve Hokey Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilecek bu organizasyona spor severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Akyazı Gençlik Spor ve İlçe Müdürü Kasım Adem Altun “İlçemizde spora olan ilginin daha da artması, çocuklarımıza sporu sevdirmek ve onları spora yönlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarımız devam etmekte ve çeşitli spor branşlarının ilçemizde yapılmasına yönelik adımlarımız sürmektedir. Bu doğrultuda Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ilçemizde düzenlenen Hokey Müsabakaları rekor katılımla gerçekleşecektir. Katılımcı olan tüm takımlara başarılar dilerim. “ şeklinde konuştu. Ve Zevkli ve çekişmeli geçeceği belirtilen müsabakalara tüm Akyazı’lıları davet etti.