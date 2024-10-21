Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 21-10-2024 23:39

KUZULUK’TA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ. SÜRÜCÜ YARALANDI

​​​​​​​Akyazı’ya Bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Karpuz sokak civarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü virajı alamayınca dereye uçtu.

KUZULUK’TA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ. SÜRÜCÜ YARALANDI

Akyazı’ya Bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Karpuz sokak civarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü virajı alamayınca dereye uçtu.

Arabada sıkışan sürücü 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan  viraja hızlı giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kayarak dereye uçtu. Aracında sıkışan sürücü kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: