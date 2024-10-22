Kuzuluk Şose Mahallesi sakinlerinden öğrencilere öğüt  “Size sunulan imkanları iyi ve temiz kullanın”

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahalle sakinlerinden eğitim ve öğrenimlerini Kuzuluk’ta bulunan okullarda devam ettirmekte olan öğrencilere dikkat çekici bir öğüt geldi. Mahalle sakinleri özellikle

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahalle sakinlerinden eğitim ve öğrenimlerini Kuzuluk’ta bulunan okullarda devam ettirmekte olan öğrencilere dikkat çekici bir öğüt geldi. Mahalle sakinleri özellikle lise öğrencilerine bir çağrıda bulunarak belediyeler tarafından yapılarak sizin ve bizim hizmetimize sunulan araba bekleme kulübelerini iyi ve temiz bir şekilde kullanalım. O kulübeler yazın sıcaklardan, kışında yağmur ve kar yağışından sizi ve bizi korumaktadır. Banklarda oturarak binmek istediğimiz araç gelene kadar oturup dinlenme imkanlarımız oluyor. Daha önceki yıllar Kuzuluk, belde belediyesi iken temizlik kadrosunda bulunan bir çalışan tarafından hem yollarımızın kenarları, hem de toplu taşıma araçlarını bekleme yerlerimiz yani duraklarımız o çalışanlar tarafından temizleniyordu. Bugün ise böyle şansımız kalmadı. Herkes kendi evinin önünü süpürüyor ve temizliyor. Buna bekleme durakları da dahildir. Özellikle Şose Mahalle sakinleri olarak bizler sizlerin de yararlandığı durakları kirlenmiş gördüğümüzde bizzat temizliyoruz. Biz temizliyoruz ama sizler yine de yediğimiz çerezlerin kabuklarını, içtiğiniz içeceklerin şişelerini ya da kartonları oturduğunuz yerlere atıp gidiyorsunuz. Biz de sizin arkanızdan tekrar aynı yerleri süpürmek ve temizlemek zorunda kalıyoruz. Size, yapmayın. Temiz bulduğunuz yerleri kirletmeyin. Temizlik imandandır, aslan yatağından belli olur diyoruz ve sizlere “ bizim geleceğimizsiniz” diye bir çağrıda bulunmak istiyoruz.

Bir çağrımızda okul yöneticilerimiz içindir. Sizlerde öğrenci kardeşlerimizi sınıflara girerken, ya da çıkarken temizlik konusunda uyarınız. Bu uyarıyı dışarısı için değil okul bahçesi ve sınıflar içinde yapınız. Onları şimdiden temiz olmaya alıştırırsak, ileride kendilerinin de kazançlı çıkacaklarını anlatınız. Bunu yaparsanız hepimiz kazanırız. Bunu bir şikayet olarak algılamayın. Bunu bir uyarı olarak algılayın açıklaması yaptılar.