KONURALP İLKOKULUNDA HÜZÜNLÜ VEDA

​​​​​​​Okulların son sınıf öğrencileri okullarına, öğretmenleri ve arkadaşlarına düzenledikleri programlarla veda

Okulların son sınıf öğrencileri okullarına, öğretmenleri ve arkadaşlarına düzenledikleri programlarla veda etmeye devam ediyor.

Konuralp İlkokulu 4-C sınıfı da böyle bir gece düzenleyerek 4 yılı birlikte geçirdiği öğretmenleri ve aynı sıraları paylaştıkları arkadaşları ile vedalaştı.

Veda gecesi Kuzuluk Köşk Restorantta yapıldı. 4-C sınıfı öğretmenleri Aycan Haskaya ile birlikte velilerin alkışları arasında sahneye geldi. Bir öğrencinin veda konuşması herkesi duygulandırdı. Sarf ettiği sözler birlikte geçen 4 yılın yıllar geçse de unutulmayacak yaşanmışlıklar olduğu, öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle geleceğe umutla baktıkları, birbirimize veda ederken hem mutlu, gururlu ve hem de hüzünlüyüz. Elveda arkadaşlar, elveda öğretmenimiz diyerek konuşmasını tamamladı.

Gecede şiirler okundu, folklor gösterisi yanı sıra çeşitli oyunlar oynandı. Daha sonra bir kız öğrenci gitarı ile bir erkek öğrenci de mandolini ile birlikte “değdi saçlarıma bahar gülleri bahar güller” şarkısını seslendirdi. Sınıf korosu Konuralp İlkokulu marşı, Evreşe yolları türküsü ile veda şarkısı olan Dostluk parçasını söyledi. Gece sonunda Öğretmenleri Aycan Haskaya ile birlikte pasta kesildi.

Gecede öğretmenlere ve velilere de yar verildi. Çalınan çifte telli ile sahne alan veliler ve öğretmenler eşleri ile birlikte hünerlerini gösterdiler adeta yılın yorgunluğunu üzerlerinden attılar.

Aycan öğretmenin yaptığı veda konuşması da duygu doluydu. 4 yıl önce birlikte çıktığımız bu uzun soluklu yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu yolculukta mutlu günlerimiz olduğu gibi zorlu günler yaşadık. 1 yılımızı uzaktan eğitimle evlerimizde yaşadık. Bir şeylerin bitişi yeni dönemlerin başlangıcıdır. Hepinize şimdiden sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Gelecek sizi korkutmasın, çünkü yarınlara atacağınız her adım çok sağlam. Önünüzdeki tüm umut kapılarının açılmasını içtenlikle diliyorum. İyi yaşayım, merhametli olun. Mutlu olun başarılı olun. Ailenizle ve kendinizle gurur duyulacak başarılara imza atın. Hepinizi çok seviyorum, yolunuz, şansınız ve bahtınız açık olsun dedi. Aycan öğretmen 4 yıl boyunca yanında destek veren velilerine de teşekkür ederek sınıf annesine bir teşekkür çiçeği verdi.

Veda gecesi diploma dağıtımı ve kep atma ile sona erdi.