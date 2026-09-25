Öğretmen ve Öğrenciler Soykan’ın misafirleriydiler

​​​​​​​Akyazı Ali Altıparmak Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri

Akyazı Ali Altıparmak Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Okul Müdürü Veysel Bilal Arslankara’nın başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Eğitim ve Öğretim hususları konuşuldu ve bu konuşma sırasında okullarının ihtiyaçları da gündeme geldi.

Yapılan ziyaretten memnun kaldığını belirten Belediye başkanı Bilal Soykan, okul Müdürüne, öğretmenlerine ve öğrencilerine 2026-2027 eğitim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu ve belediye olarak her zaman eğitimcilerimizin yanındayız açıklaması yaptı.