KARASUSPOR’A GÜCÜMÜZ YETMEDİ 0-3

​​​​​​​As Akyazıspor Bal ligi hayali ile çıktığı tarihinin en önemli maçında Karasuspor’a 3-0 gibi farklı yenilerek amacına ulaşamadı.

As Akyazıspor Bal ligi hayali ile çıktığı tarihinin en önemli maçında Karasuspor’a 3-0 gibi farklı yenilerek amacına ulaşamadı.

Bölgesel Amatör Lig play-out karşılaşmasında Karasuspor, AS Akyazıspor’u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Rekor sayıda seyirci ile maça gelen Akyazı maç boyunca kalesini korumakla mücadele verirken rakip kaleye hiç gelemedi.

Maça hızlı başlayan ve maç boyunca üstün oynayan karasuspor Maçın 15. dakikasında Emre Sofuoğlu’nun golüyle öne geçti. 39. dakikada Ahmetcan Demirbilek’in golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya da hızlı Karasu temsilcisi ekipte Talha Taşkan 54. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

AS Akyazıspor'da Ali Erdem ve Armağan Erimez sarı kart görürken, ikinci yarıda yapılan değişiklikler de skoru değiştirmeye yetmedi.

90 dakikanın sonunda Karasuspor, Atatürk Stadyumu’unda oynanan karşılaşmada 3-0 gibi net bir galibiyet elde etti. Karasuspor bu sonuçla Bölgesel Amatör Lig’de kalmayı başardı.

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