Kabacan Akyazılı Oda başkanlarının İsteklerine EVET dedi

9 Mayıs günü yapılacak olan SESOB Genel kurulunda başkanlığa aday olan Sakarya Meyveciler ve Sebzeciler Odası başkanı Muzaffer Kabacan, önceki akşam Akyazı’da mevcut olan 8 Odadan 7 sinin başkanları ile Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay’a ait olan İnci Pizza Balık lokantasında bir araya geldi.

Ağaç İşleri Odası başkanı Birol Yılmaz’ın katılmadığı toplantıda Akyazılı Oda başkanları ile ekibiyle birlikte bir araya gelen Muzaffer Kabacan yaptığı konuşmasında Akyazı’nın geçmiş yıllarda hak ettiği değeri göremediğini ve isteklerinin yerine getirilmediğini söyledi ve bu olumsuzluk benim başkan seçilmem halinde mutlaka kaldırılacak ve yerini olumlu havaya bırakacaktır dedi.

Akyazılı başkanlar 7 Oda olarak birlikte hareket ettiklerini söyleyerek yeni oluşacak olan yönetimde 2 üyeyle, denetleme kurulunun da da bir üyeyle temsil edilmeyi istediklerini söylediler ve başkan adayı Muzaffer Kabacan da Akyazılı başkanların bu isteklerine EVET diye cevap vermesi ile düzenlenen toplantı sona erdi.

Böylece Kabacan ve ekibi 9 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel kurulda Akyazılıların 56 delegesinden 49’unu EVET sözüyle almış oldu.