İSTİKLAL MARŞIMIZ VE MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY TÖRENLE ANILACAK

​​​​​​​Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılarak, Milli Mücadelemizin Kahramanlarına, Türk Ordumuza, Milletimize armağan ettiği ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli

Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılarak, Milli Mücadelemizin Kahramanlarına, Türk Ordumuza, Milletimize armağan ettiği ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen istiklal marşının, milli marşımız olarak kabul edilişinin 100 yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen törenlerle anılacak.

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan programa Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan Kamu Kurum ve Daire Amirleri, Siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ile vatandaşlarımız katılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlanan anma programında ; günün anlam ve önemin belirten konuşmaların yanı sıra Öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı oratoryo gösterisi ile videolar izlenecek.. öğrenciler İstiklal marşımızın tamamı ile diğer şiirlerini okuyacaklar.

Program 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 11.00 de Akyazı sosyal gelişim Merkezinde icra edilecektir.

Programa tüm Akyazılılar davetlidir.