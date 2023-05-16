İŞTE MİLLETVEKİLLERİMİZ VE ÖZ GEÇMİŞLERİ

​​​​​​​Sakarya'nın 28. Dönem milletvekilleri belli oldu. 28'nci dönemde TBMM'de Sakarya'yı AK Parti'den Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP'den Muhammed Levent

Sakarya'nın 28. Dönem milletvekilleri belli oldu. 28'nci dönemde TBMM'de Sakarya'yı AK Parti'den Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP'den Muhammed Levent Bülbül, CHP'den Ayça Taşkent ve İYİ Parti'den Ümit Dikbayır temsil edecek.

Lütfi Bayraktar Sakarya Kocaali’de doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ni bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.Sakarya Üniversitesinde işletme dalında tez çalışması yaptı. Lütfi Bayraktar bir dönemde Ak Parti Kocaali İlçe Başkanlığı yapmıştır. 01.12.2007 tarihinde yapılan Fiskobirlik Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna seçildi.



24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti Sakarya milletvekili aday adayı oldu ve Ak Parti’den 7. Sıra Sakarya milletvekili adayı

Çiğdem Erdoğan Atabek,

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sakarya Bölgesi, 2.'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1981 yılında doğdu . Lise eğitimini İstanbul Kadir Has Anadolu Lisesinde tamamladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik ve İngilizce öğretmenliği Bölümlerinden 2004 yılında mezun oldu. Çiğdem Atabe, Bilimler topluluğunda başkan yardımcılığı, Etik Değerler Topluluğuna ise kurucu başkanlık yaptı. 2013 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Hizmet Yüksek Lisansını tamamladı. Abant İzzet Baysal üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları proje asistanlığı ve Yalova Üniversitesi Kadın Bakış açısından kadına yönelik şiddet projelerini çalıştı. İş hayatında da aktif olan Atabek, kendi eğitim kurumunu ve gıda işletmelerini kurdu. Sırası ile Adapazarı İlçe Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 30 Eylül 2013 yılından itibaren Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, Bilecik İl Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 10 Ekim 2014 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Topluma hizmet etmek adına annelervecocuklari.com.tr yi de kuran, evli ve iki çocuk sahibi olan Çiğdem Erdoğan Atabek, iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.

ERTUĞRUL KOCACIK

28. dönem milletvekilliği adaylığı listesinde dördüncü sırada yer alan Ertuğrul Kocacık, Mali Müşavir, 1976 Sakarya doğumlu.1998 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılından itibaren Mali Müşavir olarak serbest meslek faaliyetini sürdürmektedir.2006-2008 yılları arasında Sakarya SMMMO Tesmer Şube Sekreteri, 2008-2013 yılları arasında Sakarya SMMMO Sekreteri, 2013-2016 yılları arasında Sakarya SMMMO Başkan Vekili, 2016-2022 yılları arasında Sakarya SMMMO Başkanı olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ali İnci

6 Ekim 1959 yılında Hendek’te Doğdu. 1980 yılında Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Akademisi Bölümü’nü 1984 yılında bitirdi.



1984-1989 Yılları Arasında Mardin, Diyarbakır ve Hendek’te Beden Eğitimi öğretmenliği yaptı.



Öğretmenlik döneminde Güreş Milli Takım Antrenörlüğü’ne getirildi. 4 yıl boyunca bu görevini başarıyla sürdüren İnci, siyasi nedenlerden ötürü görevinden istifa ederek ticarete atıldı.

İş yaşamına 1989 yılında Hendek’te açtığı akaryakıt istasyonuyla başlayan Ali İnci, çalışma azim ve gayretiyle aynı yıl şirket içinde bölgenin en çok akaryakıt satan istasyonu olma başarısını gösterdi.



Pamukova, ardından Kaynaşlı ve Beşköprü akaryakıt istasyonlarını hizmete sokan İnci, çağın getirdiği değişim rüzgarıyla Adapazarı’nda beton santrali sektörüne girdi.



İnci Şirketler Grubu olarak, birliktelik ve kararlılığın, en güzel örneğini sergileyen İnci Kardeşler, 5 akaryakıt istasyonu, 4 beton santrali, 5 taş kırma ve eleme tesisi ve 1 kilitli parke fabrikasıyla kulvarının devleri arasına girerek, 600 kişiyi istihdam etme başarısını göstermiştir.



Siyasi yaşamına 1991’de Refah Partisi ilçe başkanlığıyla başlayan Ali İnci, 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi’nden aday olarak yüzde 28 oy oranı ile Hendek Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir.



İngilizce bilmektedir.

Evli ve 5 çocuk sahibidir.

MURAT KAYA

10.01.1972 Geyve doğumludur. İlköğretim ve Lise tahsilini Geyve’ de tamamlayarak, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 5 çocuk babasıdır. 1990 yılından bu yana ticaretle uğraşmaktadır.



2001 yılında Ak Parti Geyve İlçe Kurucu Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılı ve 2006 yıllarında yeniden ilçe başkanlığına seçilmiştir. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Geyve Belediye Başkanlığına adayı yapılmış ve Geyve Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.



2009 – 2023 yılları arasında 3 dönem arka arkaya Geyve Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. 2019-2023 yılında İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanlığı yapmıştır.



28. Dönem milletvekilli seçimleri için 16 Mart 2023 tarihinde AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı olmuştur.

Ayça Taşkent

1959 yılında Sakarya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1991'de SHP Kadın Komisyonu, 1993'de SHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 2010 yılında CHP İl Kadın Kolu Başkanlığı görevini devraldı. 2011'de Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İl Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2015-2017 yılları arasında CHP Sakarya İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2018'de Parti Meclis Üyesi oldu.

Ümit Dikbayır

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır nereli? Ümit Dikbayır kaç yaşında ve nerede doğdu? Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Ümit Dikbayır’ın hayatı

Ümit Dikbayır, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İYİ Parti Sakarya Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili olarak Meclis’e girdi. 15 Ağustos 1968 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğan Ümit Dikbayır, ilk ve orta öğrenimini Hendek’te, lise eğitimini Sakarya 1.Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra, 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanlığı görevine başladı.

Ümit Dikbayır evli ve 2 çocuk babasıdır. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel idare Kurulu üyesidir. 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

Muhammed Levent Bülbül

Muhammed Levent Bülbül kimdir? MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül nereli? Muhammed Levent Bülbül kaç yaşında ve nerede doğdu? Anayasa Komisyonu üyesi olan Muhammed Levent Bülbül’ün hayatı...

Muhammed Levent Bülbül kimdir? MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül nereli? Muhammed Levent Bülbül kaç yaşında ve nerede doğdu? Anayasa Komisyonu üyesi olan Muhammed Levent Bülbül’ün hayatı...

Muhammed Levent Bülbül, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili olarak Meclis’e girdi. 1980 Hendek doğumlu olan Muhammed Levent Bülbül, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Muhammed Levent Bülbül 2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak Serbest Avukatlık yapan Muhammed Levent Bülbül, Ülkücü bir ailenin mensubu olarak, çocuk yaştan itibaren Ülkü Ocakları bünyesinde bulundu. Hendek Ülkü Ocakları ve üniversite teşkilatlarında görevler aldı. 2009 yılında MHP Hendek İlçe Başkanlığı'na seçilerek 4 yıl süreyle görev yaptı. Şubat 2013'de MHP Sakarya İl Başkanlığı görevine atandı. Aynı yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti ile bu ülkeye giderek ziyaret ve temaslarda bulunan 10 kişilik MHP Genç Siyasetçiler Heyeti'nde yer aldı. 5 yılı aşkın süredir MHP İl Başkanlığı görevini yürütmekte iken, 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti.

Evli ve 1 çocuk babası. İyi derecede İngilizce biliyor.



