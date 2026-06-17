HHHHHHHHHHHASTANE KAVŞAĞINDA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Olay, Akyazı D140 Karayolu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akyazı Devlet Hastanesi Psikiyatri Doktorunun idaresindeki kamyonet

Olay, Akyazı D140 Karayolu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akyazı Devlet Hastanesi Psikiyatri Doktorunun idaresindeki kamyonet ile Soda Tankeri çarpıştı. Feci kaza sonrası TIR yan yattı. Araçta sıkışan sürücü Murat Arslan isimli vatandaş olay yerine sevk edilen Sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı. Doktor Şule Özkan vücudunun bir kaç bölgesinden aldığı ufak çaplı yaralar ile kazayı atlatırken TIR sürücüsü Murat Arslan kazada ağır yaralandı.

Olay sonrası Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.