İl seçmelerinde Akyazılı sporcu öğrenciler 2 altın 1 bronz madalya kazandılar

Sakarya Yenikent Camili Spor salonunda düzenlenen 2023/2024 eğitim ve öğretim yılı ortaokul ve liseler arası Karate İl seçme müsabakalarına katılan Akyazılı öğrenci sporcular yaptıkları müsabakaların sonunda

Sakarya Yenikent Camili Spor salonunda düzenlenen 2023/2024 eğitim ve öğretim yılı ortaokul ve liseler arası Karate İl seçme müsabakalarına katılan Akyazılı öğrenci sporcular yaptıkları müsabakaların sonunda 2 altın ve 2 de bronz madalya ile okullarına dönmeyi başardılar ve yapılacak olan Türkiye şampiyonasına okulları adına katılmaya hak kazandılar.

Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun nezaretinde Yenikent’te gerçekleşen ortaokullar arası karate il seçmelerine katılan 44 Kg. da Ayşen Saner okulu Paris Ortaokulu adına aeltın, 54 Kg. da mücadele eden Sare Kaya’da okulu TOBB Hüsamettin Bayraktar orta okulu adına altın madalya kazandılar.

Yine aynı salonda yapılan liseler arası karate il seçme mücadelesinde Konuralp Anadolu Lisesi öğrencisi Saliha Yarımbaş 54 Kg. da bronz ve İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şevval Bozan’da 48 Kg. da bronz madalya kazandı.

Karate sporunun başarılı antrenörü Sezai Yolcuoğlu sporcu çocuklarımıza verdiğimiz emeklerin karşılığını bu tür organizasyonlarda fazlasıyla alıyoruz. Altın ve bronz madalya alan sporcularımızı yürekten kutluyorum, gerek çalışmalarımızla, gerekse düzenlenen organizasyonlara katılmamızda bize destek veren herkese de şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum dedi.