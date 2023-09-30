HASRET GİDERDİLER

​​​​​​​Akyazı’da uzun yıllar görev yaptıktan sonra doğu hizmeti çıkan ve Diyarbakır’a atanan, şark hizmetini tamamlayarak tekrar Sakarya’ya dönen

Akyazı’da uzun yıllar görev yaptıktan sonra doğu hizmeti çıkan ve Diyarbakır’a atanan, şark hizmetini tamamlayarak tekrar Sakarya’ya dönen ve Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışmaya başlayan Başkomiser İsak Göz, SESOB tarafından düzenlenen Ahilik haftası kutlama programına katılmak üzere törenin düzenlendiği salona gelen Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir ve Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’la karşılaştı ve Oda başkanları ile adeta hasret giderdi.

Oda başkanları, Başkomiser Göz’le hem hasret giderdik hem de eski günleri yad ettik derken, Başkomiser İsak Göz’de bu görüşme beni son derece mutlu etti ve duygulandırdı dedi.