Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 12-11-2024 21:35

Güzlek Mahallesinde kaza; 4 yaralı var.

kyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk İlçe Tarım Müdürü Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinde F.Ş. yönetimindeki  hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini

Güzlek Mahallesinde kaza; 4 yaralı var.

Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk İlçe Tarım Müdürü

Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinde F.Ş. yönetimindeki  hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunun aynı aileden 3 kişi ile sürücü yaralandı.

Kazayı gören komşular ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kaza   112 acil çağrı merkezine bildirildi. 112 sağlık çalışanlarını yaptığı müdahale sonrası yaralılar Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Akyazı Jandarması da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: