Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

Gerçekleşen deprem tatbikatına AFAD-UMKE-İTFAİYE başta olmak üzere diğer unsurlar da Akyazı Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen tatbikata destek verdiler.

Akyazı Devlet Hastanesinde dün gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikat anında ve sonrasında Akyazı Devlet Hastanesinin olası bir depreme hazır olduğu görüldü ve bu tatbikat izleyenlerden geçer not aldı.

Olası bir depreme her zaman hazırlıklı olan Devlet Hastanesi Doktor ve Personeli, kısa sürede hastane bahçesinde çadırlarını kurup, kendilerini gelen depremzedelere anında müdahale edecek duruma getirdiler ve tatbikatı izleyenlerden geçer not aldılar.

Tatbikatın yapılacağı günler öncesinden anonslarla ve hastane duvarlarına astıkları afişlerle ilan edilmesine rağmen yine de sirenlerin çalması üzerine tatbikattan haberi olmayan hastalar ve hasta yakınlarının panik yaşadıkları gözlendi. Görevliler yaptıkları uyarıcı bilgilerden sonra panik kısa sürede giderildi ve yerini soğukkanlılık aldı.

Deprem sonrası ilk açıklama Hastane yetkililerinden geldi. Yetkililer, 27 Ekim 2025 pazartesi günü saat 14.00 de deprem olduğunu deprem üssünün Düzce Kaynaşlı ve şiddetinin de 6.1 olduğu, depremin Sakarya ve Akyazı’da da hissedildiği, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yine aynı açıklamada deprem nedeniyle hastaneye getirilen yaralı sayısı, yapılan işlemleri hakkında da bilgiler verildi.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, önce düzenlenen toplantıda üst düzey personeli ve kendilerine destek için gelen diğer unsurların yetkilileri ile durum değerlendirmesi yaptı. Daha sonra kurulan çadırları ve o çadırlarda görevli olan personelini tek tek ziyaret etti ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi “Yaptığımız tatbikat başarılı olmuştur. Bu tatbikatla hastanemizin ve tüm çalışanlarının olası bir depreme hazırlık olduğumuzu göstermiştir. Tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren personelimizi yürekten kutluyorum” dedi.