GENÇ YAŞTA KARİYER BASAMAKLARINI HIZLA TIRMANDI DOÇENT’LİĞE YÜKSELDİ

​​​​​​​Adı Engin Meydan Akyazı Anadolu Lisesini başarı ile bitirdikten sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya

Adı Engin Meydan Akyazı Anadolu Lisesini başarı ile bitirdikten sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Lisans öğrenimini 2010 yılında bitirmiş ve ardından Doçent Doktorluk unvanını Yüksek lisans eğitimini ve Doktora eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında, sırasıyla 2012 ve 2018 yılları arasında tamamlamıştır.

Banka Emeklisi İrfan Meydan’ın oğlu olan Engin Meydan 2015 yılından itibaren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup 2023 yılına kadar sürdürdüğü çalışmaları ile kimya eğitimi alanında Doktorluk kariyerine bir de Doçentlik unvanını eklemeyi başarmış.

Doç. Dr. Olarak çalışmalarına devam etmekte olan Engin Meydan kimya eğitimi, bor, nanoteknoloji, nanoteknolojinin günlük hayata ve eğitime olan etkileri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kariyerinde yazarlık ta olan Doç.Dr. Engin Meydan’ın yayımlanmak üzere kaleme alınmış iki kitabı da bulunuyor.