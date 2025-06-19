Gazze’yi Unutturmamaya çalışıyorlar

Merkezi İstanbul’da bulunan 110 şubeye sahip Türkiye Beyaz Ay Derneğinin haftanın Çarşamba günleri Akyazı’da açtığı stant ilgi görmeye devam ediyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan 110 şubeye sahip Türkiye Beyaz Ay Derneğinin haftanın Çarşamba günleri Akyazı’da açtığı stant ilgi görmeye devam ediyor.

Asıl amacımız Gazze’yi unutturmamak diyen derneğin Gazze Komisyon başkanı Akyazılı Müşerref Gündoğdu haftanın Salı günleri Hendek’te, Çarşamba günleri Akyazı’da ve Perşembe günleri de Adapazarı Merkez’de 16.00 ila 17.00 saatleri arasında kendilerine tahsis edilen yerde stant açtıklarını ve Gazze de yaşananları unutturmamaya çalıştıkları söyledi.

İzin alarak gittikleri okullarda Gazze’yi ve Gazze de yaşananları anlattıkları da söyleyen komisyon başkanı Akyazılı Müşerref Gündoğdu Filistin bizim için dini ve islami meselemizdir. Bu düşünceyi gittiğimiz okullarda gençlerimize ve öğrencilerimize anlatıyoruz ve onları Filistin konusunda bilinçlendiriyoruz dedi.

Haftanın Çarşamba günleri açılan standa Akyazılılar büyük ilgi gösteriyorlar.