Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İlçemizin gururu FİFA Kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan ilk defa bir Beşiktaş-Fenerbahçe

İlçemizin gururu FİFA Kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan ilk defa bir Beşiktaş-Fenerbahçe deby maçında düdük çalacak.



Trendyol Süper Lig’de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.