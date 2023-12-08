İlçemizin gururu FİFA Kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan ilk defa bir Beşiktaş-Fenerbahçe deby maçında düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.
Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 08-12-2023 08:59
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İlçemizin gururu FİFA Kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan ilk defa bir Beşiktaş-Fenerbahçe
İlçemizin gururu FİFA Kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan ilk defa bir Beşiktaş-Fenerbahçe deby maçında düdük çalacak.
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